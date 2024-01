Die Schweizer Handballer treffen am Sonntag an der EM auf Frankreich. Coach Michael Suter fordert eine Steigerung.

Der EM-Auftakt gegen Gastgeber Deutschland endete für die Schweiz am letzten Mittwoch in Düsseldorf in einer grossen Enttäuschung. 14:27 ging die Partie vor der Rekordkulisse von über 53'000 Zuschauern verloren.

An Michael Suters Analyse kurz nach dem Spiel hat sich auch mit ein paar Tagen Abstand nicht viel geändert. Defensiv sah der Nati-Coach sein Team solid, offensiv aber habe man sich nach ein paar Fehlwürfen aus dem Konzept bringen lassen.

Suter will ganze Breite des Spielfelds nutzen

Gegen Frankreich wird die Aufgabe am Sonntag in Berlin nicht eben einfacher. Für Suter ist der amtierende Olympiasieger «neben Dänemark der absolute Goldfavorit». Es gelte deshalb, klarer zu spielen und sich an den vorgegebenen Plan zu halten. «Wir haben Varianten in allen Bereichen, im 6-gegen-6 und im 7-gegen-6.» Besonders im Spiel über die Flügel gebe es noch Steigerungspotenzial, Angriffe über die Seiten seien gegen Deutschland zu schnell abgebrochen worden.

Frankreich war in seinem ersten EM-Spiel gegen Nordmazedonien auf der Höhe der Aufgabe und gewann klar mit 39:29. Suter zeigt sich kämpferisch: «Es wird eine grosse Herausforderung, aber wir sind bereit.»