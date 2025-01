Legende: Am Boden Manuel Zehnder nach dem kapitalen Zweikampf. Keystone/Ennio Leanza

Zehnders Knie arg in Mitleidenschaft gezogen

Manuel Zehnder hat sich am Freitag am Yellow Cup in Winterthur gegen Italien wie befürchtet eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der 25-jährige Spielmacher der Schweizer Nationalmannschaft riss sich das Kreuzband, das Innenband und den Meniskus des linken Knies, wie der Schweizerische Handball-Verband nach dem MRI am Samstag mitteilte. Die Schweiz muss damit an der am 14. Januar beginnenden WM auf Zehnder verzichten. Der Nati-Leistungsträger wird auch seinem deutschen Klub Magdeburg mehrere Monate fehlen.