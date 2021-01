Legende: Klare Verhältnisse Uruguays WM-Debütanten haben Deutschland nichts entgegenzusetzen. imago images

43 Tore für Deutschland

Die deutschen Handballer sind mit einem Kantersieg in ihr WM-Abenteuer gestartet. Sie deklassierten im ersten Vorrundenspiel der Gruppe A Turnierneuling Uruguay mit 43:14 und feierten damit den höchsten deutschen Auftaktsieg seit 63 Jahren bei einer Weltmeisterschaft. Spanien musste sich in der Gruppe B derweil mit einem 29:29 gegen Brasilien begnügen. Den Ausgleich kassierten die Iberer erst kurz vor Schluss – dabei hatten sie lange deutlich geführt. Ebenfalls zu einer überraschenden Punkteteilung kam es im Spiel der Gruppe C zwischen Vize-Europameister Kroatien und Japan.

Neu alle WM-Teilnehmer täglich getestet

Der Handball-Weltverband IHF reagiert mit einer erhöhten Testfrequenz auf die ersten Corona-Fälle bei der WM in Ägypten. Ab Samstag sollen alle Teams, Schiedsrichter sowie Offizielle täglich auf Covid-19 getestet werden. Bislang hatten sich an der WM beteiligte Personen mindestens alle 72 Stunden einem Corona-Test unterziehen müssen. Neben positiv getesteten Spielern seien auch beim Hotelpersonal sowie im OK positive Fälle aufgetreten.