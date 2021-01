Legende: Steht mit Deutschland in der Hauptrunde Kai Häffner. Keystone

Deutschland vorzeitig für Hauptrunde qualifiziert

Das für Sonntagabend angesetzte WM-Vorrundenspiel der deutschen Handballer gegen Kap Verde ist abgesagt worden. Diese Entscheidung traf das Competition-Management des Weltverbands IHF am Sonntagvormittag aufgrund der neuen Coronafälle beim Turnieraussenseiter. Das Spiel wird mit 10:0 Toren und 2:0 Punkten für Deutschland gewertet. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason steht in Ägypten somit vorzeitig in der Hauptrunde.

Jonas Schelker nun doch an der WM

Die Schweizer Handballer erhalten an der WM in Ägypten Verstärkung. Jonas Schelker ist am Sonntag nachgereist. Der 21-jährige Regisseur musste zunächst in der Schweiz bleiben, nachdem er am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Zwei weitere Tests am Donnerstag und Samstag fielen nun negativ aus, sodass er die Kriterien des Weltverbandes IHF erfüllt. Schelker flog von München direkt nach Kairo. Am Montag bekommen es die Schweizer im letzten Vorrundenspiel mit dem sechsfachen Weltmeister Frankreich zu tun.