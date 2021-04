Die Schweizer Handballerinnen müssen weiter auf die 1. WM-Teilnahme warten.

In den Playoffs zur WM in Spanien im Dezember unterlag die Schweiz in Gümligen Tschechien mit 22:28.

Im Hinspiel in Tschechien am Samstag waren die Schweizerinnen zu einem 27:27 gekommen.

Der Start in die Partie war aus Schweizer Sicht vielversprechend, auch dank ihrer starken Keeperin Lea Schüpbach, die 10 teils grossartige Paraden zeigte. Das Heimteam ging gleich mit 3:0 in Führung. Nach 18 Minuten lagen dann die Gäste erstmals in Front (8:7). Und zur Pause wiesen die Tschechinnen ein Polster von 3 Toren Vorsprung auf (14:11).

Kritik an den Unparteiischen

Auch nach der Pause blieb Tschechien am Drücker und baute die Führung kontinuierlich auf zwischenzeitlich 7 Tore aus (20:13). Näher als auf 4 Tore kamen die Schweizerinnen in der Folge nicht mehr heran. Am Ende lautete das Skore 28:22 zugunsten der Gäste, die sich damit für die WM Ende Dezember in Spanien qualifizierten.

«In wichtigen Spielmomenten haben wir Zweiminuten-Strafen erhalten», richtete Nationalcoach Albertsen nach Spielschluss auch Kritik an die Schiedsrichter. Die Offiziellen seien weniger gut gewesen als seine Spielerinnen.

Fokus gilt der EM 2024

Die Schweizerinnen verpassten die historische Chance und müssen weiter auf die 1. WM-Teilnahme warten. Dabei hatte vor allem der Exploit vor 3 Tagen in Tschechien Anlass zum Träumen gegeben, nachdem die Schweiz auswärts zu einem 27:27-Remis gekommen war.

Für die SHV-Auswahl ist die Niederlage nach der guten Leistung im Hinspiel schmerzhaft, aber verkraftbar. Der Fokus gilt der EM 2024, die die Schweiz gmeinsam mit Österreich und Ungarn als Co-Gastgeberin organisiert.