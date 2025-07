Legende: Er wird ein «Zebra» Lukas Laube läuft künftig im schwarz-weissen Shirt des THW Kiel auf. Imago/Lobeca

Wer in Deutschland an Handball denkt, denkt automatisch an den THW Kiel. Der Klub aus dem nördlichsten Zipfel Deutschlands ist eine Institution. Der THW ist mit 23 Titeln Rekordmeister, hat viermal die Champions League gewonnen und wird in einem Atemzug mit Barcelona oder Paris St-Germain genannt.

Bislang spielte noch nie ein Schweizer für Kiel. Das ändert sich nun. Kreisläufer Lukas Laube unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Team von Trainer Filip Jicha. Der Nationalspieler spielte bereits die letzten beiden Jahre in der Bundesliga (in Stuttgart).

Laube ersetzt in Kiel Hendrik Pekeler, der sich im letzten Spiel der Vorsaison die Achillessehne riss. «Unser Ziel war es, die Kreisläufer-Position kurzfristig mit einem Spieler zu besetzen, den wir bereits für unsere perspektivische Planung intensiv beobachtet haben», so THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

«Ich möchte beim THW Kiel um Titel spielen und mithelfen, dass der Klub wieder dorthin kommt, wohin er meiner Meinung nach gehört: in die Champions League», wird Laube auf der Klub-Homepage zitiert.