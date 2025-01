Legende: Gibt die Marschrichtung vor Andy Schmid (links). Keystone/CHRISTIAN MERZ

Zwei Tage vor dem Start zur WM 2025 in Dänemark, Kroatien und Norwegen hat Nationaltrainer Andy Schmid sein definitives Kader bekanntgegeben. Gegenüber dem 20-köpfigen Aufgebot für den Yellow Cup sind der verletzte Spielmacher Manuel Zehnder (Kreuzbandriss) sowie Valentin Wolfisberg von Kriens-Luzern nicht mehr dabei.

Wolfisberg konnte am Yellow Cup und in Stans das erste Mal A-Nationalmannschafts-Luft schnuppern, fährt vorläufig aber nicht zur WM. Zehnder hatte sich seine schwere Verletzung ebenfalls am Turnier in Winterthur zugezogen.

Das Schweizer WM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Felix Aellen (2003, BSV Bern)

(2003, BSV Bern) Gian Attenhofer (2002, Eisenach/GER)

(2002, Eisenach/GER) Mehdi Ben Romdhane (2001, Kadetten)

(2001, Kadetten) Michael Kusio (1998, BSV Bern)

(1998, BSV Bern) Dimitrij Küttel (1994, Kriens-Luzern)

(1994, Kriens-Luzern) Lukas Laube (2000, Stuttgart/GER)

(2000, Stuttgart/GER) Noam Leopold (2002, Nantes/FRA)

(2002, Nantes/FRA) Luka Maros (1994, Kadetten)

(1994, Kadetten) Lucas Meister (1996, Kadetten)

(1996, Kadetten) Nikola Portner (1993, Magdeburg/GER)

(1993, Magdeburg/GER) Samuel Röthlisberger (1996, Stuttgart/GER)

(1996, Stuttgart/GER) Lenny Rubin (1996, Stuttgart/GER)

(1996, Stuttgart/GER) Jannis Scheidiger (2002, Suhr Aarau)

(2002, Suhr Aarau) Mathieu Seravalli (2004, BSV Bern)

(2004, BSV Bern) Luca Sigrist (2005, Kriens-Luzern)

(2005, Kriens-Luzern) Gino Steenaerts (2005, Kriens-Luzern)

(2005, Kriens-Luzern) Joël Willecke (2003, Suhr Aarau)

(2003, Suhr Aarau) Samuel Zehnder (2000, Lemgo Lippe/GER)

Für jede WM-Partie müssen aus diesen 18 Namen bis eine Stunde vor Anpfiff 16 Spieler nominiert werden. Die Schweiz startet am Mittwoch gegen Tschechien ins Turnier. Die weiteren Gegner sind Deutschland und Polen.