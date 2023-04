Das Schweizer Handball-Nationalteam unterliegt Tschechien im Hinspiel des WM-Quali-Playoffs knapp mit 31:32.

Vor über 3200 Fans in der Basler St. Jakobshalle halten sich die Schweizerinnen die Chance auf die erstmalige WM-Teilnahme offen.

Das Rückspiel in Tschechien findet bereits am Dienstag statt.

An der Unterstützung von den Rängen mangelte es in Basel nicht. Über 3200 Fans waren in der St. Jakobshalle zugegen, um die Schweizerinnen im Playoff-Hinspiel zur WM-Qualifikation anzufeuern. Diese Zuschauerzahl bedeutete neuen Rekord für ein Frauen-Handballspiel in der Schweiz.

Trotz des Heimvorteils musste sich das Team von Trainer Martin Albertsen den favorisierten Tschechinnen jedoch mit 31:32 geschlagen geben. Überragende Spielerinnen der Gäste waren Veronika Mala und Marketa Jerabkova, die je 9 Tore erzielten.

Zu schnelle Gegentore

Nach dem 12:14-Pausenrückstand gelang es der Schweiz nicht, nach dem Seitenwechsel zurückzukommen. Stattdessen baute Tschechien den Vorsprung schnell auf 4 Tore aus. Zwar verkürzte die Schweiz immer wieder, doch meist fiel der nächste tschechische Treffer nur wenige Sekunden danach.

In der Schlussphase schafften die Schweizerinnen dann doch noch fast das Comeback. Nach dem Stand von 28:32 trafen nur noch die Nati-Spielerinnen. Kerstin Kündig, Tabea Schmid und Mia Emmenegger in der Schlussminute stellten den 31:32-Schlussstand her und belohnten damit das Team für die starke Moral.

So geht's weiter

Trotz der Niederlage bleibt damit für die Schweizer Nati die erstmalige WM-Teilnahme in Reichweite. Das entscheidende Spiel in Tschechien steigt am kommenden Dienstag. Die Partie können Sie ab 19:20 Uhr ebenfalls live bei SRF zwei verfolgen.