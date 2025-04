Historisch: Schweizerinnen fahren erstmals an WM-Endrunde

Die Schweizer Handballerinnen gewinnen in den WM-Playoffs gegen die Slowakei auch das Rückspiel in Sala mit 30:24 und lösen das WM-Ticket.

Die Nati läuft zu keinem Zeitpunkt Gefahr, dass 16-Tore-Polster aus dem Hinspiel noch aus der Hand zu geben.

Die Schweiz schafft damit Historisches: Nie zuvor qualifizierte sich ein SHV-Frauen-Nationalteam für eine WM-Endrunde.

Agenda hervor nehmen und notieren: Vom 27. November bis 14. Dezember geht in Deutschland und der Niederlande die Handball-WM 2025 über die Bühne – und die Schweiz ist mit dabei, erstmals überhaupt.

Souveräner Auftritt

Das WM-Ticket hatte für die Nati schon nach dem Hinspiel am vergangenen Mittwoch in St. Gallen bereitgelegen, als man im Playoff-Hinspiel die Slowakei mit 38:22 abfertigte. Vier Tage später brachten die Schweizerinnen ihren Job in Sala auf abgeklärte Art und Weise zu Ende.

Zwar schlichen sich beim Team von Coach Knut Ove Joa in der ersten Halbzeit einige Fehler ein, dennoch ging die Nati mit einer 14:12-Führung in die Pause. Die Schweiz lief zu keinem Zeitpunkt Gefahr, das grosse Polster aus dem Hinspiel von 16 Punkten noch zu verspielen. Im Gegenteil: Nach dem Seitenwechsel agierte die Nati sehr konzentriert und baute den Vorsprung weiter aus. Am Ende setzten sich die Schweizerinnen deutlich mit 30:24 durch.

Nach der EM- jetzt die WM-Teilnahme

Mit acht Treffern beste Schützin bei den Schweizerinnen war einmal mehr Daphne Gautschi. Auch Tabea Schmid (5) und Mia Emmenegger (4) zeigten sich im Abschluss effizient. Im Gesamtskore behielt die Schweiz gegen die Slowakei überraschend deutlich mit 68:46 die Oberhand.

Die erfolgreiche WM-Qualifikation ist für die Schweizerinnen der verdiente Lohn für die stetige Steigerung in den letzten Jahren. Nach der Teilnahme an der EM 2022 und der Heim-EM 2024 hat die Nati nun den nächsten Schritt getätigt.

