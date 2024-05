Legende: Nächster Anlauf Kann sich Kriens-Luzern dieses Mal gegen die Kadetten Schaffhausen durchsetzen? Keystone/Ennio Leanza

Vor einem Jahr hatte Kriens-Luzern erstmals den Vorstoss in den Playoff-Final geschafft. Angeführt von Andy Schmid, der aus der Bundesliga in seine Heimat zurückgekehrt war, holten sich die Innerschweizer den Qualifikationssieg. In den Playoffs wurden sie erst im Final gestoppt. Mit 1:3 verloren sie in der Serie gegen die Kadetten Schaffhausen.

Dabei hatten die Krienser noch kurz zuvor gezeigt, wie man die Schaffhauser in einem grossen Spiel bezwingen kann. Im Cupfinal 2023 setzten sie sich 32:30 durch. In der Finalserie sollte sich dann aber die Erfahrung der Kadetten durchsetzen, die sich schliesslich den 13. Meistertitel sicherten.

00:33 Video Archiv: Kadetten stehen im Final und treffen dort auf Kriens-Luzern Aus Sport-Clip vom 02.05.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

In der laufenden Saison bietet sich Kriens-Luzern die nächste Chance, den ersten Liga-Triumph zu feiern. Auch ohne Schmid, der im Januar seinen sofortigen Rücktritt erklärt hatte, schaffte es das Team von Trainer Peter Kukucka in den Final.

In der Qualifikation waren die Schaffhauser allerdings die klare Nummer 1. Die Kadetten entschieden zudem alle 3 Direktduelle für sich.