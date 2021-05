Legende: Greifen nach dem 32. Meistertitel Brühl-Trainer Nicolaj Andersson und seine Spielerinnen. Freshfocus

Nachdem die letzte Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, wird in diesem Jahr in der Premium League wieder ein Meister gekürt. Am Dienstag erfolgt der Startschuss zum Playoff-Final. Der LC Brühl und der LK Zug duellieren sich in einer Best-of-5-Serie um den Titel. Im Head-to-Head in dieser Saison steht es 2:2.

Die St. Gallerinnen sind mit 31 Erfolgen der mit Abstand erfolgreichste Klub im Schweizer Frauen-Handball. Auch in dieser Saison waren die Titelverteidigerinnen das Mass aller Dinge. In der Hauptrunde gewann Brühl 13 von 14 Spielen und verteidigte Platz 1 in der Finalrunde trotz einer kleinen Schwächephase. Im Playoff-Halbfinal setzte sich das Team dank 2 Siegen gegen Kreuzlingen durch.

Die Zugerinnen erreichten ihrerseits in der Hauptrunde Rang 3 und wahrten diese Position auch in der Finalrunde. Im Halbfinal vermochten sie sich dann gegen das zweitplatzierte Spono Egales in 2 Spielen zu behaupten. Nun soll der gute Lauf auch gegen Brühl weitergehen. Die Zentralschweizerinnen streben nach dem 5. Titel.