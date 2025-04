Der HC Kriens-Luzern erzwingt im Playoff-Halbfinal gegen den BSV Bern ein Spiel 4.

Die Innerschweizer fertigen ihre Gegner gleich mit 29:23 ab.

Die Kadetten Schaffhausen gewinnen gegen Suhr Aarau auch das 3. Spiel und stehen im Final.

Dass dem BSV Bern die erstmalige Qualifikation für den Playoff-Final im 3. Halbfinalspiel bei Kriens-Luzern noch nicht gelingen wird, zeichnete sich bereits früh ab. Beim Stand von 4:4 nach etwas mehr als 6 Minuten zogen die Innerschweizer bis zur 15. Minute auf 8:4 davon.

Der Grund für diesen Lauf ist schnell gefunden: Kevin Bonnefoi. Wahrend der 8 torlosen Minuten der Berner brachte der Krienser Goalie die gegnerischen Angreifer mit fünf (!) Paraden in Folge zum Verzweifeln. In der gesamten ersten Halbzeit überragte Bonnefoi mit zehn Saves und einer Fangquote von 50 Prozent. Die Offensive der Gastgeber zeigte sich derweil effizienter und erzielte im ersten Durchgang 17 Tore, im Gegensatz zu 10 der Berner.

Kriens-Luzern auch im 2. Durchgang souverän

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich in der Stadthalle in Sursee ein ähnlich einseitiges Bild. Bonnefoi reihte weiterhin Parade an Parade, während die Angreifer munter trafen. So zog der HCKL bis zur 52. Minute auf 28:17 davon. Damit war die Partie entschieden.

In der Schlussphase kamen die Berner noch auf 23:29 heran. Der Krienser Goalie beendete das Spiel mit 16 Paraten (45 Prozent Fangquote) und wurde völlig zurecht zum Mann des Spiels ausgezeichnet.

Spiel 4 findet am Donnerstag um 18:15 Uhr in der Mobiliar Arena in Gümligen statt. Die Partie sehen Sie live bei SRF.

Kadetten im Final

Nach 2 äusserst knappen Siegen zum Start in die Halbfinal-Serie liessen die Kadetten Schaffhausen im 3. Spiel gegen Suhr Aarau keinerlei Zweifel aufkommen, wer in diesem Duell die bessere Mannschaft ist. Der Titelverteidiger dominierte in der heimischen BBC Arena und setzte sich mit 32:22 durch. Damit sicherte sich das Team von Hrvoje Horvat das Finalticket.

