SRF zeigt in jeder Runde der Playoff-Viertelfinal-Serien (Best of Five) jeweils eines der Spiele live:

Donnerstag, 6. April: Pfadi Winterthur – Wacker Thun, 18:30 Uhr, im Livestream in der SRF Sport App

Ostermontag, 10. April: BSV Bern – GC Amicitia Zürich, 16 Uhr, im Livestream in der SRF Sport App

BSV Bern – GC Amicitia Zürich, 16 Uhr, im Livestream in der SRF Sport App Donnerstag, 13. April: HC Kriens-Luzern – TSV St. Otmar St. Gallen, 18:15 Uhr, auf SRF zwei und im Livestream in der SRF Sport App

Die restlichen Live-Spiele (16. und 20. April) und werden je nach Stand der Serien übertragen.