Die Aarauer Handballer schlagen GC Amicitia Zürich in Spiel 2 des Playoff-Viertelfinals mit 34:29 und gleichen die Serie zum 1:1 aus.

Die erwartet enge Serie des Playoff-Viertelfinals zwischen dem HSC Suhr Aarau und GC Amicitia Zürich geht über mindestens vier Spiele. Nach der knappen 23:25-Niederlage in Zürich schlugen die Aarauer in der heimischen Schachen-Halle zurück. Dank dem 34:29 steht es in der Serie nun 1:1.

Der HSC verdiente sich den Ausgleich dank einer schier unglaublichen Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit. 17:21 lag das Heimteam gegen die Gäste aus Zürich nach den ersten 30 Minuten zurück. Offensiv war der Output nach dem Seitenwechsel der gleiche. Doch hinten hielt das Team um den starken Goalie Jannis Scheidiger dicht. Die Aarauer kassierten nur noch acht Gegentreffer und drehten die Partie in der 55. Minute.

Spiel 3 der Viertelfinalserie findet am Samstag in Zürich statt.

