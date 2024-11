Legende: Sie führt die Schweiz als Kapitänin an Kerstin Kündig. Urs Lindt/freshfocus

Wo wird gespielt?

Die Schweiz trägt das Turnier gemeinsam mit Österreich und Ungarn aus. Jedes Land beherbergt zwei Gruppen in der Vorrunde. In der Schweiz kommt dafür Basel als Austragungsort zum Zug. Die weiteren Gruppen spielen in Debrecen und Innsbruck. Ab der Hauptrunde wird in Debrecen und Wien gespielt, das Finalwochenende steigt ebenfalls in der österreichischen Hauptstadt.

Wer spielt in Basel?

Die Schweizer Gruppe D wird ihre Partien komplett in Basel bestreiten. Das Schweizer Nationalteam wird sich dabei mit Dänemark, Kroatien und den Färöer Inseln messen. Auch die Gruppe C mit Frankreich, Spanien, Polen und Portugal ist in Basel zu Gast. Die Partien in der St. Jakobs-Halle finden vom 28.11. bis am 3.12. statt.

Wie ist der Modus?

24 Teams nehmen Teil, in 6 Vierergruppen wird die erste Runde absolviert. Die ersten beiden Teams der Vorrunde qualifizieren sich für die Hauptrunde. Dort wird in zwei Sechsergruppen gespielt, in welchen sich die jeweils zwei besten Länder für die Halbfinalspiele qualifizieren.

Was ist von der Schweiz zu erwarten?

Die Schweizerinnen haben ihre starke Form mit dem Erfolg am Vorbereitungsturnier in Rumänien Ende Oktober unter Beweis gestellt. Die Schweiz schlug die Gastgeberinnen und siegte auch gegen Nordmazedonien und die Türkei. Zu den grossen Turnierfavoriten zählt die Nati trotzdem nicht.

00:47 Video Archiv: Die Schweizerinnen schlagen Rumänien Aus Sport-Clip vom 26.10.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Wer sind die Favoriten?

Grösster Turnierfavorit ist Norwegen, das als Titelverteidiger antritt. Zudem holten die Norwegerinnen im Sommer auch Olympia-Gold. Auch die französischen Weltmeisterinnen zählen zum Favoritenkreis, genau wie auch Dänemark und Schweden.

Wie überträgt SRF?

SRF überträgt alle Schweizer Spiele live. Gesichert sind die drei Vorrundenpartien, bei einer Qualifikation für die Hauptrunde oder die K.o.-Phase sind auch diese Spiele der Nati im SRF-Programm. Zudem wird der Final am 15.12. live auf SRF info übertragen.

Alle Spiele der Schweizerinnen live Box aufklappen Box zuklappen Fr. 29.11. Schweiz – Färöer

17:45 Uhr, SRF zwei

17:45 Uhr, SRF zwei So. 1.12. Schweiz – Dänemark

17:50 Uhr, SRF info

17:50 Uhr, SRF info Di. 3.12. Schweiz – Kroatien

20:10 Uhr, SRF zwei

Was gibt es sonst noch zu wissen?

Das Maskottchen der Europameisterschaft heisst «Catchy» und verbreitete bereits im Vorfeld getreu dem Motto «Catch the spirit» gute Stimmung. Auch während des Turniers wird es immer wieder zu sehen sein. Der offizielle EM-Song ist «Live is Life» performt von den Schick Sisters.

Legende: Soll gute Stimmung verbreiten Das Maskottchen «Catchy» gemeinsam mit Projektleiter Roger Keller. Handball Schweiz