In Cluj (ROU) sind am Donnerstag die Quali-Gruppen zur Frauen-Handball-EM 2026 ausgelost worden.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird wieder von den Niederländerinnen in die Mangel genommen Die Schweizer Rückraumspielerin Daphne Gautschi. Imago/Orange Pictures

In der Qualifikation zur Handball-EM 2026 in Rumänien, Polen, der Slowakei, Tschechien und der Türkei (3. bis 20. Dezember 2026) bekommen es die Schweizerinnen mit den Niederlanden, Italien und Bosnien-Herzegowina zu tun. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag im rumänischen Cluj.

Die Niederländerinnen, die Weltnummer 5, sind der klare Favorit in der Gruppe. Die Schweiz (Nummer 16) ist jedoch gegenüber Italien (24) und den Bosnierinnen (32) stärker einzuschätzen. Deshalb stehen die Chancen gut, dass die SHV-Auswahl nach 2022 und 2024 zum 3. Mal in Folge an einer EM-Endrunde dabei sein wird. Schliesslich fahren die Top 2 jeder Gruppe ans Turnier. Die Quali-Partien werden zwischen dem 15. Oktober 2025 und dem 12. April 2026 ausgetragen.

Auf die Niederländerinnen traf die Schweiz erst vor gut 3 Monaten an der Heim-EM 2024. In der Hauptrunde unterlag man «Oranje» 29:37.

Bevor es aber für die Schweizerinnen mit den Quali-Spielen zur EM 2026 ernst gilt, geht es für sie am 9. und 13. April in den WM-Playoffs 2025 gegen die Slowakei um die 1. Qualifikation für eine WM-Endrunde.