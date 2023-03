Die Handball-Nati bleibt in der Qualifikation zur EM 2024 beim 27:36 in Ungarn chancenlos.

Schon bei Halbzeit liegt das Team von Trainer Michael Suter mit 6 Toren in Rücklage.

Trotz der 2. Niederlage im 4. Quali-Spiel hat die Schweiz weiterhin gute Karten auf die direkte Qualifikation für die EM-Endrunde in Deutschland.

Es dauerte nicht allzu lange, bis sich in Tatabanya abzeichnete, dass für die Schweiz an diesem Sonntag in Ungarn nichts zu holen sein wird.

Von A bis Z auf verlorenem Posten

In der Offensive fehlte bei der Mannschaft von Coach Michael Suter die Durchschlagskraft und hinten lud man den Gegner viel zu oft zu einfachen Toren ein. So überraschte es kaum, dass sich die favorisierten Ungarn nach 25 Minuten bereits ein 8-Tore-Polster schafften. Bis zur Pausensirene vermochten die Schweizer die Hypothek noch auf minus 6 zu verkleinern. Die Vorentscheidung war jedoch längst gefallen.

Legende: Wurde nach 3 Fehlwürfen nicht mehr eingesetzt Der angeschlagene Lenny Rubin. SRF

Die grosse Steigerung der Nati in der 2. Halbzeit blieb aus. Weil die Ungarn angesichts des komfortablen Vorsprungs darauf verzichteten, an die Leistungsgrenze zu gehen, plätscherte die Partie vor sich hin.

Immerhin war es die Schweiz, die durch Felix Aellen das letzte Tor zum Endstand von 27:36 erzielte. Der erst 19-jährige Rückraum-Spieler des BSV Bern war mit 5 Treffern zusammen mit Lucas Meister der beste Torschütze der Schweizer – und der Lichtblick in einer ansonsten enttäuschenden Vorstellung der Nati.

Weiter gute Chancen auf direkte EM-Quali

Trotz der zweiten Niederlage gegen den Gruppenfavoriten Ungarn innert 3 Tagen besitzt die Schweiz weiterhin gute Karten, sich für die EM-Endrunde im Januar 2024 in Deutschland zu qualifizieren. Vor den abschliessenden Quali-Partien in Georgien (26.04.) und zuhause gegen Litauen (30.04.) liegt die Nati auf Platz 2. Ungarn steht dank dem Sieg am Sonntag bereits als EM-Teilnehmer fest.

Die Top 2 der Gruppe qualifizieren sich direkt für die Endrunde, 4 weitere EM-Tickets gehen an die 4 besten Dritten aus den insgesamt 8 Gruppen.

Stand Quali-Gruppe 6 nach 4 von 6 Spieltagen