Schweizer Handballerinnen überraschen in WM-Playoffs

Der Schweizer Handball-Nati der Frauen hat im WM-Playoff-Hinspiel gegen Tschechien eine gute Falle gemacht. Das Team von Trainer Martin Albertsen spielte gegen die favorisierten Tschechinnen auswärts in Zubri 27:27.

Rückspiel am nächsten Dienstag

Die Schweizerinnen lagen praktisch während der ganzen Partie in Führung. Erst kurz vor Schluss konnte der Gastgeber zum 27:26 vorlegen. In der letzten Sekunde gelang Xenia Hodel noch der Ausgleich. Beste Schweizer Torschützin war Kerstin Kündig mit 8 Treffern.

Das Rückspiel findet am Dienstag um 20:05 Uhr in Gümligen bei Bern statt (20:15 Uhr live auf SRF info). Es geht dabei um ein Ticket für die WM im Dezember in Spanien.