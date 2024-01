9 / 12

Legende: 2021: WM-Traum geht in Erfüllung Nach 26 Jahren qualifiziert sich die Schweiz erstmals wieder für eine WM. Die Gegner (hier Portugal) wissen, wen sie in erster Linie bremsen müssen. Trotzdem erzielt Schmid in 6 Spielen 44 Tore. Die Schweiz stösst in die Hauptrunde vor. Zuletzt resultiert Rang 16. key/EPA/Petr David Josek