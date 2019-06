Am Sonntag kommt es zum entscheidenden EM-Quali-Spiel der Schweizer Handballer: Ab 17:50 Uhr live auf SRF zwei.

Legende: Ist er an der EM dabei? Der Schweizer Shootingstar Andy Schmid. Keystone

Die Schweizer Handballer haben am Sonntag die Chance, sich für die EM-Endrunde 2020 zu qualifizieren. Die Nationalmannschaft kann sich gegen Serbien eine Niederlage mit 4 Toren Differenz leisten, um die EM zu erreichen. Es wäre das erste Mal seit der Heim-EM 2006, dass die Schweiz an einem grossen Turnier dabei ist.

Ob das Team von Trainer Michael Suter dieses Ziel beim Gastspiel in Novi Sad erreicht, erfahren Sie am Sonntag ab 17:50 Uhr live auf SRF zwei, in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport. Stephan Liniger kommentiert das Spiel.