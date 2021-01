Die Schweiz feiert an der WM in Ägypten zum Auftakt der Hauptrunde einen 20:18-Sieg gegen Island.

Überragender Akteur war Torhüter Nikola Portner mit 14 Paraden.

Im nächsten Spiel trifft die Nati am Freitag auf Portugal.

Die entscheidenden Szenen zwischen der Schweiz und Island erreigneten sich beim Stand von 17:17. Zuerst brachte Roman Sidorowicz sein Team in Führung. Im Gegenzug verhinderte Nikola Portner mit einer starken Parade den Ausgleich. Marvin Lier sorgte im Anschluss für den Zweitore-Vorsprung. Island konnte zwar noch einmal verkürzen, Andy Schmids 6. Treffer der Partie in der Schlussminute bedeutete dann aber die Entscheidung.

Die Schweizer waren gegen den Olympia-Zweiten von 2008 und EM-Dritten von 2010 gut in die Partie gestartet. In der 1. Halbzeit konnte die Nati immer wieder vorlegen, führte zwischenzeitlich auch mit 2 Toren. Dank mehreren Paraden des wiederum starken Portner im Tor ging das Team von Michael Suter mit einer 10:9-Führung in die Pause.

Portner bringt Island zum Verzweifeln

In der 2. Halbzeit taten sich die Schweizer offensiv dann schwerer. Sie konnten sich bei Portner bedanken, dass ihnen das Spiel nicht entglitt. Wie schon im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich (24:25) gelang dem 27-Jährigen mit 13 Paraden eine überragende Leistung.

In der 46. Minute war dann aber auch Portner machtlos. Island ging mit 15:14 in Führung und lag erst zum 2. Mal in der Partie vorne. Die Schweiz liess sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. Dank Portner und einem starken Finish wurde die Überraschung doch noch Tatsache.

Nun gegen Portugal

Die Schweizer feierten im 37. Duell gegen die Nordländer erst den 8. Sieg (5 Unentschieden). Damit stehen sie nun in der Hauptrunde mit 2 Punkten zu Buche. Der nächste Gegner sind am Freitag die Portugiesen.