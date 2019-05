Legende: Stets umkämpft Die Spiele zwischen Pfadi Winterthur und den Kadetten Schaffhausen. Freshfocus

Wenn in der Schweizer Handballmeisterschaft der Titel vergeben wird, ist meistens Schaffhausen mit von der Partie. Seit der Saison 2004/05 sicherten sich die Kadetten 10 von 14 möglichen Meistertiteln und sind auch heuer wieder im Final. Herausgefordert werden die Munotstädter in einer Best-of-5-Serie von Pfadi Winterthur.

Ein Duell auf Augenhöhe

Sowohl die Kadetten als auch Pfadi verloren in den Viertel- und Halbfinals nur eine Partie, nachdem sie schon die Qualifikation sowie die Finalrunde dominiert hatten. In vier Direktduellen in der Meisterschaft setzte sich jeweils der Gastgeber durch. Im Halbfinal des Schweizer Cup gewannen die Kadetten in Winterthur 37:36 nach Verlängerung.

Kleinigkeiten werden die Serie entscheiden. Die Chancen stehen 50 zu 50

So sind sich auch die Trainer der beiden Mannschaften bewusst, wie gering die Differenz der beiden Finalisten ist. Pfadi-Coach Adrian Brüngger prognostiziert: «Ich gehe davon aus, dass der Final hart umkämpft wird und es enge Spiele gibt. Wir sind aber der Aussenseiter.»