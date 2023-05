Im Cupfinal Anfang Mai waren die Kadetten Schaffhausen dem HC Kriens-Luzern noch unterlegen. Nun bot sich dem Schweizer Meister die Chance auf die Revanche. Im Playoff-Final stand das erste Spiel der Best-of-5-Serie in Sursee an. Den Kadetten gelang dabei der Auftakt in die Meisterschaftsentscheidung: Mit 31:27 entschieden sie die Partie für sich und gehen damit im Playoff-Final mit 1:0 in Führung.

Lange enges Spiel

Die Entscheidung in einem auf Augenhöhe geführten Duell fiel dabei erst in den Schlussminuten. In der 50. Minute ging Kriens-Luzern noch mit 25:24 in Führung, doch im Anschluss daran verlor das Heimteam komplett die Kontrolle über die Partie. Schaffhausen gelangen gleich 4 unbeantwortete Tore. Auf den folgenden 25:28-Rückstand konnte der HCKL nicht mehr reagieren.

Während bei beiden Teams die Torhüter überzeugten, verteilten sich vor allem bei den Kadetten die Tore auf verschiedenen Schultern. Bester Werfer war Torben Matzken mit 6 Treffern. Bei Kriens-Luzern traf Andy Schmid 7 Mal, Marin Sipic war sogar 8 Mal erfolgreich.

So geht's weiter

Das nächste Duell steigt bereits am Donnerstag. Ab 18:15 Uhr dürfen dann die Kadetten zuhause spielen. Auch diese Partie – sowie alle weiteren Spiele des Playoff-Finals – gibt's live bei SRF zu sehen.