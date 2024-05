Brühl siegt in letzter Sekunde und erzwingt 5. Spiel

Die Entscheidung um den Meistertitel der Handballerinnen fällt im 5. Spiel. Rekordmeister Brühl St. Gallen wehrte den Matchball von GC Amicitia am Samstag auf dramatische Art und Weise ab. Dank dem 26:25-Auswärtssieg glichen die Ostschweizerinnen in der Serie zum 2:2 aus. Die Entscheidung fällt damit am nächsten Freitag (um 18:15 Uhr live bei SRF).

Die Brühlerinnen zeigten sich gut erholt von der Heimniederlage am Mittwoch. Nach 9 Minuten führten sie mit 7:1. GC Amicitia kam dann zwar besser ins Spiel, zur Pause lagen die Gastgeberinnen aber immer noch mit 11:15 zurück. Zu Beginn der 2. Halbzeit erlebte Brühl dann aber eine lange Schwächephase ohne Tor. In der 39. Minute übernahm GC erstmals die Führung.

Wolff mit dem Lucky Punch

Danach entwickelte sich ein packendes Duell auf Augenhöhe. 29 Sekunden vor Schluss glich Leonie Aellen für die Zürcherinnen zum 25:25 aus. Mit dem letzten Angriff gelang Brühl aber dann noch der Lucky Punch. In der allerletzten Sekunde schoss Laurentia Wolff ihr Team zum Sieg.