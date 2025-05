Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweiz fährt an die Handball-EM 2026. Trotz einer 33:34-Niederlage in Österreich am Sonntagabend ist der Nati die Qualifikation nicht mehr zu nehmen.

Cédrie Tynowski, Handball-Experte von SRF, spricht nach dem Erfolg über ...

... die aktuelle Gefühlslage: «Man hat das Ziel EM-Quali geschafft. In einer so starken Gruppe mit Deutschland und Österreich ist das nicht selbstverständlich. Die Leistung gegen Österreich am Sonntag war nicht die beste, aber insgesamt hat sich die Schweiz souverän für die EM qualifiziert.»

«Man hat das Ziel EM-Quali geschafft. In einer so starken Gruppe mit Deutschland und Österreich ist das nicht selbstverständlich. Die Leistung gegen Österreich am Sonntag war nicht die beste, aber insgesamt hat sich die Schweiz souverän für die EM qualifiziert.» ... die gesamte Qualifikation: «Es war eine Achterbahnfahrt. Nach der Klatsche gegen Deutschland zum Auftakt hat die Schweiz in Schaffhausen gegen Österreich stark reagiert. In der Türkei ging es darum, irgendwie die zwei Siege einzufahren – das hat man getan, wenn auch ohne einen Schönheitspreis zu gewinnen. Das Spiel im Hallenstadion gegen Deutschland war sicher ein Highlight der EM-Quali – ein Punkt gegen Deutschland ist Wahnsinn.»

... die Konstanz der Schweiz, die nach einer starken WM gleich weiter marschiert ist: «Im Sport ist Beständigkeit wichtig. Man muss sich immer wieder beweisen – und darum ist es umso schöner, dass die Schweiz es geschafft hat. Das zeigt: Die Schweiz ist auf der Handball-Landkarte vertreten.»

«Im Sport ist Beständigkeit wichtig. Man muss sich immer wieder beweisen – und darum ist es umso schöner, dass die Schweiz es geschafft hat. Das zeigt: Die Schweiz ist auf der Handball-Landkarte vertreten.» ... die starke Leistung auch ohne einige Schlüsselspieler: «Wenn die Mannschaft einrückt, gewöhnt man sich sehr schnell an die Spieler, die da sind. Und man denkt nicht an jene, die fehlen. Dass man trotzdem starke Leistungen zeigt, gibt sicher auch Trainer Andy Schmid ein gutes Gefühl: Er kann auf ein breites Kader setzen.»

«Wenn die Mannschaft einrückt, gewöhnt man sich sehr schnell an die Spieler, die da sind. Und man denkt nicht an jene, die fehlen. Dass man trotzdem starke Leistungen zeigt, gibt sicher auch Trainer Andy Schmid ein gutes Gefühl: Er kann auf ein breites Kader setzen.» ... die wohl schwierige Gruppe an der EM im Januar: «Das wird sich bei der Auslosung am Donnerstag (19:00 Uhr; Anm. d. Red.) zeigen. Aber es wird sicher eine Challenge für die Schweiz. Sie muss sich als Ziel setzen, sich weiter zu verbessern, damit man in Zukunft schwächere Gegner zugelost bekommt.»