Legende: Zu grosse Hürde Dänemark hält sich die starke Schweiz vom Leib. Freshfocus/Marc Schumacher

Die Schweiz muss sich an der Heim-EM im 2. Gruppenspiel den favorisierten Däninnen mit 30:35 geschlagen geben.

Dänemark zeigt sich von Beginn an auf der Höhe und überlässt der stark spielenden Schweiz kein einziges Mal die Führung.

Am Dienstag geht es für die Schweizerinnen im kapitalen letzten Gruppenspiel gegen Kroatien ums Weiterkommen.

Vor 5423 Fans in der Basler St. Jakobshalle – Rekord für ein Frauen-Spiel in der Schweiz – war von der ersten Sekunde an zu merken, dass die Däninnen ein anderes Tempo anschlagen als die Färingerinnen am Freitag. In den ersten Minuten konnten die Schweizerinnen noch dagegenhalten und 3 Mal ausgleichen. Mit fortdauernder Spieldauer setzten sich die Skandinavierinnen aber Stück für Stück ab.

Die Schweizerinnen blieben zwar bis zum Schluss in Schlagdistanz, doch in Gefahr geriet der dänische Sieg nie mehr. Über 2 Tore in Serie gelangen dem Team von Knut Ove Joa kein einziges Mal. Trotzdem war es ein überzeugender Auftritt vor dem frenetischen Heimpublikum. Tabea Schmid erzielte als beste Schweizer Schützin 8 Treffer. Bei den Däninnen trumpfte Emma Friis mit 9 Toren gross auf.

«Final» gegen Kroatien am Dienstag

Trotz der Niederlage belegt die Schweiz in der Gruppe D nach wie vor Platz 2. Im anderen Spiel der Gruppe gab es beim 17:17 zwischen Kroatien und den Färoer Inseln nämlich keinen Sieger. So kommt es für die Schweiz im letzten Vorrundenspiel gegen Kroatien am Dienstag wie erwartet zu einem Direktduell ums Weiterkommen. Den Schweizerinnen würde dabei ein Unentschieden reichen – Kroatien bräuchte einen Sieg.