Legende: Luka Maros und Bojan Beljanski freuen sich nach einem Tor. Freshfocus

Die Kadetten Schaffhausen haben aus der Geschichte gelernt. Vor einem Jahr lagen die Nordostschweizer in der Playoff-Halbfinal-Serie gegen Pfadi Winterthur mit 2:0 in Front, nur um danach doch noch auszuscheiden.

Klare Sache im 3. Finalspiel

Diesmal passierte den Kadetten ein solcher Einbruch im Playoff-Final nicht mehr. Nachdem am Donnerstag in der 2. Partie in Winterthur mit einem erzitterten 32:30 nach Verlängerung die Weichen zum Titel gestellt worden waren, machte der Favorit in der 3. Partie alles klar.

Schon zur Pause hatten die Schaffhauser mit dem 17:11 eine Vorentscheidung in der Partie und damit in der Serie geschafft. In der 2. Halbzeit liessen sich die Kadetten nicht mehr vom Sieg abbringen – im Gegenteil, sie schraubten das Skore weiter in die Höhe und siegten am Ende mit 35:26.