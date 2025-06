Legende: Lohn für eine grandiose WM Nikola Portner ist Schweizer Handballer des Jahres. Keystone/Michael Buholzer

Nikola Portner glänzte an der WM im Januar, bei der die Schweiz die Hauptrunde erreichte und das Turnier auf Platz 11 beendete. Dazu erreichte er mit seinem Verein Magdeburg in der Champions League erneut das Final-4-Turnier, das in der kommenden Woche in Köln ausgetragen wird.

Tabea Schmid, die den Preis schon im letzten Jahr erhielt, entwickelte sich in der vergangenen Saison bei Kobenhavn Handbold zu einer der besten Kreisläuferinnen der Welt.

Aellen räumt doppelt ab

Als wertvollste Spieler der höchsten Schweizer Liga wurden Felix Aellen vom Playoff-Finalisten BSV Bern und, wie Tabea Schmid zum zweiten Mal in Folge, Laurentia Wolff von Schweizer Meister Brühl ausgezeichnet. Aellen durfte als Topskorer der Nationalliga A einen zweiten Preis entgegennehmen. Zu den Trainern des Jahres wurden die Nationalcoaches Andy Schmid und Knut Ove Joa gewählt.