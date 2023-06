Der Spielmacher von Kriens-Luzern verletzt sich an der Achillessehne und fehlt in der Meister-Entscheidung.

Legende: Die Meister-Entscheidung fällt ohne ihn Für Andy Schmid ist die Saison zu Ende. Keystone/Philipp Schmidli

Andy Schmid muss die Saison vorzeitig im entscheidendsten Moment beenden. Der 39-jährige Spielmacher von Kriens-Luzern hat am Sonntag im dritten Spiel des Playoff-Finals gegen die Kadetten Schaffhausen einen Teilabriss der Achillessehne erlitten.

Auch Böhm nicht dabei

Neben Schmid fehlt den Zentralschweizern am Donnerstag in Schaffhausen im vierten Spiel der Best-of-5-Serie auch Fabian Böhm. Der Deutsche brach sich am Sonntag die Wurfhand. Kriens-Luzern liegt mit 1:2 Siegen im Hintertreffen.

Schmids Saisonende bedeutet nicht Karriereende

Der Anriss der Achillessehne bedeutet für Schmid nicht das Ende der Spielerkarriere. Er tritt die Nachfolge von Michael Suter als Nationaltrainer erst Anfang Juli 2024 an.