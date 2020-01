Legende: Kann sich die Schweiz durchsetzen? Andy Schmid und die Nati treffen an der EM in der Gruppenphase auf Schweden, Slowenien und Polen. Freshfocus

Teilnehmerfeld: 8 Mannschaften mehr

Die seit 1994 alle 2 Jahre stattfindende EM wird heuer erstmals mit 24 teilnehmenden Mannschaften ausgetragen (bisher 16). Von dieser Modus-Änderung profitierte auch die Schweizer Nati. Sie qualifizierte sich erstmals seit 2004 wieder auf sportlichem Weg für eine Endrunde.

Die Teilnehmer und Gruppeneinteilungen GRUPPE

NATIONEN

SPIELORT A Kroatien, Weissrussland, Montenegro, Serbien

Graz

B

Österreich, Tschechien, Nordmazedonien, Ukraine Wien C Deutschland, Lettland, Niederlande, Spanien

Trondheim D Norwegen, Frankreich, Bosnien-Herzegowina, Portugal

Trondheim E Dänemark, Ungarn, Island, Russland

Malmö F Schweden, SCHWEIZ, Slowenien, Polen

Göteborg

Austragungsorte: 6 Städte in 3 Ländern

Sämtliche bisherigen Europameisterschaften wurden nur von einem Gastgeber ausgetragen. 2020 amten mit Norwegen, Österreich und Schweden gleich 3 Länder als Organisatoren. Während der Gruppenphase wird in Graz, Wien, Trondheim (2 Gruppen), Malmö und Göteborg gespielt. Alle Finalspiele finden in Stockholm statt. Die Nati bestreitet ihre Gruppenspiele in Göteborg.

Modus: Vorrunde - Hauptrunde - Halbfinals - Final

Die Vorrunde wird in 6 statt bisher 4 Vierergruppen ausgetragen. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, in der es 2 Sechsergruppen gibt. Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen den Halbfinal.

Live-Hinweis In der SRF Sport App können Sie alle Spiele der Schweizer Nati an der EM in Schweden, Österreich und Norwegen und den Final live mitverfolgen. In der Vorrunde sind dies folgende Partien: 10. Januar, 20:20 Uhr: Schweden - Schweiz

12. Januar, 15:45 Uhr: Schweiz - Polen (auch auf SRF zwei)

14. Januar, 18:00 Uhr: Schweiz - Slowenien (auch auf SRF zwei)

Favoriten: Schafft Dänemark den Titel-Hattrick?

An Dänemark führt kaum ein Weg vorbei. Mit dem Gewinn des EM-Titels würden die Dänen alle 3 grossen Titel gleichzeitig halten (mit Olympia 2016 und der WM 2019). Auch Norwegen zählt nach WM-Platz 2 vor einem Jahr zu den heissen Anwärtern auf den Titel. Im Verfolgerfeld tummeln sich die üblichen Verdächtigen. Frankreich gehört ebenso dazu wie Spanien, Schweden, Kroatien und Deutschland.

