Andy Schmid übernimmt das Traineramt bei der Schweizer Handball-Nati im Sommer 2024.

Der 39-Jährige spielt aktuell noch bei Kriens-Luzern.

Schmid erhält einen Vertrag bis und mit Heim-Europameisterschaft 2028.

Die Schweizer Spieler-Ikone im Handball übernimmt in Zukunft die Nati als Trainer: Andy Schmid wird am Mittwochnachmittag an einer Medienkonferenz in Luzern als neuer Coach des Schweizer Teams ab Sommer 2024 vorgestellt. Schmid erhält einen Vertrag bis 2028.

Ein Aushängeschild im Handball

Schmid ist aktuell 39-jährig und lässt seine Spieler-Karriere bei Kriens-Luzern ausklingen. Davor war er 12 Jahre in der Bundesliga für die Rhein-Neckar Löwen aufgelaufen und hatte sich neben 2 Meistertiteln auch 5 Mal die Auszeichnung als bester Spieler der Liga geholt.

Legende: Wechselt vom Feld an die Seitenlinie Andy Schmid. Keystone/Ennio Leanza

Schweiz hat EM-Quali im Visier

Auch bei der Schweizer Nati hat der Rückraumspieler seit Jahren eine Leaderfigur inne. In bislang 202 Länderspielen gelangen Schmid 1019 Tore.

Bis am 30. Juni 2024 hat der aktuelle Trainer Michael Suter den Posten inne. In der EM-Quali liegt die Schweiz unter Suter mit 2 Siegen aus 2 Spielen aktuell auf Kurs. Die Endrunde steigt vom 10. bis 28. Januar 2024 in Deutschland.