Der Schweizer Handball verliert ein Team in der höchsten Liga Kreuzlingen hegte einst grosse Ambitionen, zieht sich nun aber aus freien Stücken zurück.

In der Meisterschaft der Handballer wird die entscheidende Phase lanciert. Kreuzlingen hat sich in der Qualifikation Rang 6 erspielt und fordert in der 1. Runde der Playoffs (best of 5) den BSV Bern heraus. Die Thurgauer heimsten in der bisherigen Saison 13 Punkte weniger ein als die Hauptstädter und verloren alle 3 Direktduelle.

Nun ist das Handicap noch grösser geworden: Denn seit Dienstag ist bekannt, dass der HSC Kreuzlingen nach Ende der Meisterschaft sein Männerteam aus der Nationalliga A zurückziehen und freiwillig absteigen wird. Entsprechend dürfte sich die Motivation in Grenzen halten, sich im Viertelfinal ohne sportlichen Wert zu zerreissen. Die Gründe sind finanzieller Natur. Kreuzlingen zog heuer schon seine Frauen-Equipe aus der SPL 1 zurück.

Handball-Playoffs live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Pro Playoff-Spieltag übertragen wir im kommentierten Livestream mit Ticker eine Partie – und zwar zum Viertelfinal-Auftakt wie folgt: Dienstag: Spiel 1 zwischen den Kadetten Schaffhausen und Wacker Thun

Donnerstag: Spiel 2 zwischen Suhr Aarau und GC Amicitia Zürich

Samstag: Spiel 3 zwischen BSV Bern und dem HSC Kreuzlingen Spielbeginn ist jeweils um 18:15 Uhr.

Der HSCK verhindert durch den freiwilligen Doppelabstieg der Frauen und Männer von der höchsten in die zweithöchste Spielklasse, dass er in absehbarer Zeit in finanzielle Schieflage gerät.

Kein Playout-Final

Kreuzlingens Kapitulieren wirkt sich auch auf den Playout-Final aus. Das Stechen um den Verbleib im Oberhaus zwischen Pfadi Winterthur und RTV Basel erübrigt sich, da kein Team ermittelt werden muss, das relegiert wird.

