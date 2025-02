Seriensieger Dänemark oder Underdog Kroatien: Wer holt sich beim Final in Oslo die Handball-Krone?

4. dänischer Streich am Stück – oder die nächste Überraschung?

Legende: Vor dem dänischen Meer Mathias Gidsel fliegt zum Wurfversuch. Imago/Gonzales Photo

Nach der nächsten Machtdemonstration im Halbfinal am Freitag stand fest: Dänemark ist neu seit unglaublichen 36 WM-Spielen oder mehr als 8 Jahren ungeschlagen. Das 40:27 gegen Portugal unterstrich den bisherigen Endrunden-Auftritt: Die Dänen spazierten quasi ohne Gegenwehr in den Final.

«Das wird nicht langweilig», sagte Starspieler Mathias Gidsel zur Tatsache, dass die Auswahl von Trainer Nikolaj Jacobsen jedes Spiel mit einem Vorsprung von mindestens sechs Toren gewann.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Final zwischen Dänemark und Kroatien am Sonntag ab 17:50 Uhr live auf SRF info.

Mit magischen Nächten Euphorie entfacht

Im Endspiel trifft der Gewinner der letzten drei Austragungen auf Kroatien – das eigentlich fast schon ausgeschieden war. Nach der Vorrunden-Niederlage gegen Ägypten musste die Mannschaft in der Hauptrunde jedes Spiel gewinnen, um die K.o.-Runde zu erreichen – das gelang, obwohl man im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien teilweise mit fünf Toren zurückgelegen hatte.

Kroatien spielte sich in einen Rausch und schenkte seinen Heimfans mit Erfolgen über Ungarn und Frankreich magische Handball-Nächte. In Oslo muss der Weltmeister von 2003 nun ohne viel Unterstützung seiner heissblütigen Anhänger auskommen.

Blitzheilung bei Kroatien-Legende

Der Final verkommt auch zur Abschiedsvorstellung von Domagoj Duvnjak. Der kroatischer Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze geniesst nach WM-Silber, EM-Silber und Olympia-Bronze Heldenstatus in seiner Heimat.

Legende: Noch immer ein Emotionsbündel Domagoj Duvnjak heizt die kroatischen Fans an. Imago/Hanza Media

Dass Duvnjak überhaupt noch im Kader steht, grenzt an ein Wunder. Schliesslich hatte er sich in der Vorrunde an der Wade verletzt. Der Verband gab das WM-Aus bekannt – dann folgte die Blitzheilung.

Wieder «Champagner-Handball»?

Auf Seiten der Dänen sticht Superstar Gidsel heraus. Sein Spielwitz, die flinken Bewegungen und Würfe aus fast unmöglichen Winkeln suchen ihresgleichen.

Der Dauerspieler von Bundesligist Füchse Berlin macht seine gesamte Mannschaft besser und führt mit 64 Treffern die Torjägerliste an. Der Weltverband IHF nannte Gidsels herausragende Auftritte «Champagner-Handball».

Goalie mit übernatürlichen Kräften

Kroatien hat im Gegensatz nicht den einen Schlüsselspieler, auf den das gesamte Spiel ausgerichtet ist. Jeder muss über sich hinauswachsen, um die übermächtigen Dänen zu ärgern.

Viel wird auf Dominik Kuzmanovic ankommen. Nach dem Halbfinal gegen Frankreich feierte das ganze Land den Torhüter für seine sensationellen Rettungstaten. «Ganz Kroatien bewundert dich», schrieb die Presse und sprach dem Bundesliga-Schlussmann «übernatürliche Kräfte» zu.

