In Köln finden ab Freitag die Finalspiele der Handball-EM statt. Das Endspiel steigt am Sonntagabend.

Legende: Wollen gegen Dänemark eine bessere Leistung zeigen Juri Knorr und das DHB-Team, hier gegen Kroatien (24:30). imago images/Wolf-Sportfoto

Am Freitagabend werden die Finalisten der Europameisterschaft 2024 ermittelt. Frankreich und Schweden stehen sich um 17:45 Uhr im ersten Halbfinal gegenüber, ehe die Halle zum Kochen gebracht wird. 20'000 Fans in der ausverkauften Arena wollen den Gastgeber Deutschland in den Final peitschen. Gegner der Deutschen ist der amtierende Weltmeister Dänemark, der bei drei WM-Titeln in Serie steht.

Wir sind nicht im Halbfinale, um uns dafür abzufeiern. Sondern wir sind im Halbfinale, um das Turnier gegebenenfalls zu gewinnen.

So sind auch die Rollen für diesen Halbfinal klar verteilt: Die Deutschen gehen als Underdog in diese Partie, während die Dänen die haushohen Favoriten sind. Dies sollte aber nicht heissen, dass die Gastgeber den nördlichen Nachbarn den Roten Teppich ausrollen werden. Die Deutschen geben sich kämpferisch und wollen nicht nur Statisten sein. Torhüter Andreas Wolff meint: «Wir sind nicht im Halbfinale, um uns dafür abzufeiern. Sondern wir sind im Halbfinale, um das Turnier gegebenenfalls zu gewinnen.»

Erinnerungen an 2007 und 2016

Wolff weiss auch, wie man grosse Turniere im Handball gewinnt. Er ist einer der wenigen aus dem aktuellen Kader Deutschlands, der 2016 in Polen überraschend Europameister wurde. In Krakau bestiegen die Deutschen zum zweiten Mal den europäischen Handballthron.

Auch an den Spielort, die Arena in Köln, haben die Deutschen an grossen Turnieren beste Erinnerungen. In der Ära des legendären Trainers Heiner Brand schrieb das DHB-Team in der Domstadt das letzte Kapitel des Wintermärchens 2007. Im Endspiel besiegte es in Köln Polen und wurde zum dritten Mal Weltmeister.

Schweden: Mission Titelverteidigung geht weiter

Auch der andere Halbfinal hat es in sich. Zwei Schwergewichte des europäischen Handballs kämpfen um den Einzug ins Endspiel. Gemeinsam weisen Frankreich und Schweden 8 Europa- und 10 Weltmeistertitel auf. Die beiden Nationen konnten aber nicht nur in der Vergangenheit Erfolge feiern. Schweden ist mindestens bis zum Sonntag amtierender Europameister, Frankreich stand letztes Jahr im WM-Final.

An Europameisterschaften liegt die letzte Finalteilnahme etwas weiter zurück, 2014 gewannen die Franzosen in einem spektakulären Endspiel mit 41:32 gegen Dänemark und holten zum bisher letzten Mal den EM-Titel. An dieser EM ist Frankreich das bisher stärkste Team, nur ein Spiel konnte die Équipe von Guillaume Gille nicht gewinnen – die zweite Vorrundenpartie gegen die Schweiz endete mit einem Unentschieden (26:26).