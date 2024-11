Legende: Sind alle drei mit dabei Kapitänin Kerstin Kündig (Mitte) mit Norma Goldmann und Emma Bächtiger. Keystone/Ennio Leanza

Die Europameisterschaften 2024 im Frauen-Handball stehen vor der Tür. Die Schweiz, Co-Gastgeberin mit Österreich und Ungarn, hat ihr Kader bekanntgegeben.

Nationaltrainer Knut Ove Joa schenkt 18 Spielerinnen sein Vertrauen. Er baut dabei auf neun Legionärinnen aus der deutschen, dänischen, norwegischen, schwedischen und französischen Liga sowie neun Akteurinnen aus der heimischen Premium League 1.

Das EM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Malin Altherr (LC Brühl), Emma Bächtiger (LK Zug), Era Baumann (GC Amicitia Zürich), Manuela Brütsch (LC Brühl), Nuria Bucher (Spono Eagles), Mia Emmenegger (Vipers Kristiansand/NOR), Lisa Frey (HSC Blomberg-Lippe/GER), Daphne Gautschi (Plan du Cuques/FRA), Norma Goldmann (Kristianstadt/SWE), Charlotte Kähr (Buxtehuder SV/GER), Kerstin Kündig (Thüringer HC/GER), Seraina Kuratli (GC Amicitia Zürich), Alessia Riner (Neckarsulmer Sport-Union/GER), Tabea Schmid (Kobenhavn Handbold/DEN), Lea Schüpbach (TuS Metzingen/GER), Nora Snedkerud (Spono Eagles), Chantal Wick (GC Amicitia Zürich), Laurentia Wolff (LC Brühl).

Kündig kann mittun

Die zuletzt noch verletzte Kapitänin Kerstin Kündig vom deutschen Thüringer HC ist rechtzeitig fit geworden und mit dabei. Neben Kündig führen Tabea Schmid (Kopenhagen/DEN), Mia Emmenegger (Vipers/NOR), Daphne Gautschi (Marseille/FRA), Lea Schüpbach (Metzingen/GER) und Alessia Riner (Neckarsulm/GER) das Aufgebot an.

Vom 28. November bis 3. Dezember finden in der St. Jakobshalle in Basel sechs Spieltage der EM statt. Das Schweizer Nationalteam fordert am Freitag (28.11.), Sonntag und Dienstag in der Vorrundengruppe D die Färöer, Dänemark und Kroatien.