Legende: Konnten gegen Tunesien nicht mithalten Lenny Rubin und seine Schweizer Teamkollegen. Keystone/Ennio Leanza/Archiv

Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft lanciert die Saison 2023/24 und die Vorbereitung auf die EM im Januar dieser Tage mit einem Vierländerturnier in Tunesien. Der Start ist dem Team von Trainer Michael Suter jedoch nicht wie gewünscht geglückt: Die Schweiz verlor gegen den Gastgeber deutlich 22:31.

Bis in die 17. Minute hielten Andy Schmid und Co. gut mit (8:7 für Tunesien), dann drehte der Afrikameister von 2020 aber auf. Die Schweizer sündigten wiederholt im Abschluss und gingen mit einem 10:17-Rückstand in die Pause. Auch in der 2. Halbzeit konnten sie sich nicht steigern, vor allem im Angriff haperte es weiter. Die nur 22 erzielten Tore sprachen Bände.

2 weitere Spiele innert 2 Tagen

Bester Schweizer Torschütze war Lenny Rubin mit fünf Toren, Samuel Zehnder und Mehdi Ben Romdhane trafen je viermal. Für Mehdi und seinen Bruder Sadok Ben Romdhane war diese Begegnung besonders speziell, traten die Doppelbürger doch im Heimatland ihres Vaters an.

Für die Nati geht es in Nordafrika Schlag auf Schlag weiter. Am Freitag trifft sie auf Portugal, am Samstag folgt zum Abschluss des Turniers das Duell mit Österreich. Vor der EM (ab 10. Januar in Deutschland) versammelt sich das Team noch zwischen Weihnachten und Neujahr für ein Kurz-Trainingslager in Schaffhausen, danach steht traditionell der Yellow Cup (4. – 6. Januar) an.