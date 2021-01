Die Handball-Nati im spontanen WM-Stress: Schon am Donnerstag steht in Gizeh das Schlüsselspiel auf dem Programm. Zwei Akteure fehlen.

Viel Zeit zur Akklimatisierung bleibt der Schweizer Handball-Nati nicht. Am Dienstagabend erfuhr sie, dass sie als 2. Reserve-Team an die WM in Ägypten nachrücken darf. Am Mittwoch folgten eiligst Corona-Tests für die ganze Equipe, am Donnerstag bestieg das Team von Coach Michael Suter dann die Chartermaschine in Richtung Gizeh.

Der Flug der Schweizer startete in Zürich aufgrund des Schneefalls nicht wie geplant um 8 Uhr, sondern mit einer Verspätung von 2 Stunden. Das Team landete deshalb erst gut 4 Stunden vor dem Anpfiff der wegweisenden Partie gegen Österreich in Ägypten. Noch im Bus auf dem Rollfeld in Kairo wurden weitere Corona-Schnelltests gemacht. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus.

Schelker und Maros müssen passen

Nicht mit auf dem Flug sind Jonas Schelker und Luka Maros. Beide Spieler wurden laut Schweizer Handballverband am Mittwoch positiv auf Corona getestet. Das Duo sei «völlig symptomfrei», ein weiterer Test am Donnerstag solle Klarheit bringen. Weiter fehlen Suter mit Kreisläufer Lucas Meister (Ellbogenverletzung) und Dimitrij Küttel, der an Krebs erkrankte, zwei Teamstützen.