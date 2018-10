Wichtiger Sieg in der EM-Quali

Rund eine Viertelstunde vor Schluss führten die Schweizer im so wichtigen Spiel gegen Serbien die Vorentscheidung herbei: Nach einer tollen Parade von Torhüter Nikola Portner reagierte Andy Schmid blitzschnell und warf den Ball aus der eigenen Hälfte ins leerstehende serbische Tor.

Einen Spielzug später traf Portner gleich selbst zum zwischenzeitlichen 22:16. Die Gegenwehr der Serben war gebrochen, am Ende resultierte ein verdienter 29:24-Erfolg.

Der Start in die Partie war den Schweizern indes nicht geglückt. Trotz zweiminütiger Überzahl lagen sie früh mit 2:5 im Hintertreffen, Schlüsselspieler Schmid wurde von den Serben mit einer engen Manndeckung aus dem Spiel genommen.

Suters Weckruf zur richtigen Zeit

Bereits nach 8 Minuten sah sich Coach Michael Suter so zu einem ersten Time Out gezwungen, um seine Mannschaft wachzurütteln. Dieser Weckruf zeigte umgehend Wirkung: In der Offensive spielten die Schweizer fortan mit einem 7. Feldspieler, vor dem eigenen Torraum verteidigten sie deutlich entschlossener.

Zur Pause war der Rückstand wettgemacht und die Basis für den ersten Sieg in der EM-Quali gelegt. 3 Tage nachdem sie gegen Kroatien noch den Kürzeren gezogen haben, konnten sich die Schweizer so eine vielversprechende Ausgangslage für den weiteren Verlauf der Qualifikation verschaffen.

