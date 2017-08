Wie wird man 4 Mal MVP, Andy Schmid?

Andy Schmid ist die grosse Figur bei den Rhein-Neckar Löwen und im Schweizer Handball. Im Interview spricht er über die Titelverteidigung in der Bundesliga und eine Rückkehr in die Schweiz.

Andy Schmid über die Bundesliga 2:09 min, vom 23.8.2017

Andy Schmid geht mit den Rhein-Neckar Löwen in seine 8. Saison. Der Schweizer ist Captain und Leistungsträger seiner Mannschaft und feierte zuletzt die erfolgreiche Titelverteidigung. Der 33-Jährige wurde zusätzlich zum 4. Mal in Folge zum wertvollsten Spieler der Bundesliga gewählt. Im Skype-Interview vergleicht er die beiden Meister-Saisons und schildert, was es braucht, um MVP zu werden.

« Alle hatten uns auf dem Zettel. Wir wurden in jeder Arena als amtierender Deutscher Meister angekündigt. » Andy Schmid

über die Bürde als Titelverteidiger

Ein Nati-Rücktritt ist derzeit noch kein Thema

Für Schmid würde sich bei einer Rückkehr in die Schweiz ein Kreis schliessen. Ein Rücktritt aus der Nationalmannschaft, wie zuletzt Manuel Liniger, plant der Spielmacher aber noch nicht. Er begrüsst, dass junge Schweizer wie Samuel Röhtlisberger den Schritt ins Ausland wagen.

Andy Schmid über die Schweiz und die Nationalmannschaft 2:37 min, vom 23.8.2017

Schmid als Taxi-Chauffeur für Helene Fischer?

Andy Schmid löst ausserdem auf, ob er nach den Sports Awards als Taxi-Chauffeur von Helene Fischer zum Einsatz kam. Der Handballer hatte während der Live-Sendung der Sängerin eine Mitfahrgelegenheit angeboten.