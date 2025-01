Um das Traditionsturnier zum 4. Mal in Folge und zum 10. Mal insgesamt zu gewinnen, hätten die Schweizer die favorisierten Niederländer mit 4 Toren Unterschied bezwingen müssen. Dies deshalb, weil sie im ersten Spiel gegen Italien 29:31 verloren, während die Niederländer gegen die Südeuropäer 31:26 siegten.

Zunächst sah es unter den Augen des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel gut aus. Die Einheimischen starteten sehr entschlossen und überzeugten sowohl vorne wie hinten. In den ersten 20 Angriffen erzielten sie 14 Tore. Der Lohn war eine 14:9-Führung nach 21 Minuten. Dann aber schlichen sich Fehler ein, welche die Niederländer bestraften. Zur Pause stand es 16:16.

Legende: Einer gegen viele Lukas Laube trifft gegen die Niederlande. KEYSTONE/Christian Merz

Mit gutem Gefühl an die WM

In der 35. Minute lagen die Gäste mit 18:17 zum ersten Mal in dieser Partie vorne. Die Schweizer liessen aber nicht nach – der maximale Vorsprung der Niederländer betrug 2 Tore. In der 50. Minute ging die SHV-Auswahl mit 27:26 ihrerseits wieder in Führung. Danach gelang es keinem Team mehr, sich mit mehr als einem Treffer abzusetzen. Das entscheidende 34:33 erzielte Lukas Maros 42 Sekunden vor dem Ende.

Schweiz – Niederlande 34:33 (16:16) Box aufklappen Box zuklappen Winterthur. – 1900 Zuschauer. – SR Sekulic/Jovandic (SRB). – Strafen: 4mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 3mal 2 Minuten gegen die Niederlande. Schweiz: Portner (8 Paraden)/Scheidiger (6); Rubin, Attenhofer, Aellen (2 Tore), Kusio, Röthlisberger, Küttel (4), Maros (8), Steenaerts (4), Laube (5), Sigrist, Samuel Zehnder (7/2), Willecke, Leopold, Ben Romdhane (4). Niederlande: Ravensbergen (1 Parade)/Dorgelo (5); Stavast (3 Tore), Ten Velde (4/1), Schoenaker, Pol, Kooij (3), Geenen (6), Versteijnen (3), Kleijkers (2), Steins (1), Jorn Smits (1), Smit (4), Kay Smits (3/1), Houtepen, Nagtegaal (1), Baijens (2). Bemerkungen: Schweiz ohne Manuel Zehnder (verletzt), Meister (angeschlagen), Wolfisberg und Seravalli (beide überzählig). Verschossene Penaltys: 1:2.

Dank dem Sieg gegen den letztjährigen EM-12. reisen die Schweizer mit einem positiven Gefühl an die WM, die in Kroatien, Dänemark und Norwegen stattfindet. Die Gegner in der Vorrunden-Gruppe A in Herning sind Tschechien (15.1.), Deutschland (17.1.) sowie Polen (19.1.).