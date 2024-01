Legende: Am Donnerstag waren es 10 Treffer Auf wie viele Tore kommt Andy Schmid am Yellow Cup? Freshfocus/Claudio Thoma

Die Schweiz schlägt Rumänien zum Auftakt des Yellow Cups sicher mit 37:31 (15:11).

Spielmacher Andy Schmid trifft 10 Mal und schickt sich an, der erfolgreichste Nati-Torschütze zu werden.

Die Schweiz ist mit einem Ausrufezeichen zum 50. Yellow Cup in Winterthur gestartet. Die Equipe von Michael Suter bezwang EM-Teilnehmer Rumänien souverän mit 37:31. Die Nati holt sich am Heimturnier gegen Rumänien, Bosnien-Herzegowina (Freitag) und Argentinien (Samstag) den letzten Schliff für die am 10. Januar beginnenden Europameisterschaften in Deutschland.

Auf Seiten des Yellow-Cup-Titelverteidigers wussten zahlreiche Akteure zu gefallen: Goalie Nikola Portner zeigte 14 Paraden und eine Fangquote von 32 Prozent, Regisseur Andy Schmid war mit 10 Toren Topskorer und Manuel Zehnder, der designierte Schmid-Nachfolger in der Nati, überzeugte mit 7 Treffern, obschon er erst nach der Pause eingesetzt wurde.

Das Telegramm Box aufklappen Box zuklappen Schweiz – Rumänien 37:31 (15:11) Winterthur. – 1368 Zuschauer. – SR: Müller/Schaad. – Strafen: 1x2 Minuten gegen die Schweiz, 3x2 Minuten gegen Rumänien. Schweiz: Portner (1 Tor/14 Paraden)/Grazioli (für 1 Penalty); Schmid (10/5), Meister (1), Rubin (2), Tynowski (2), Manuel Zehnder (7), Lier (3), Kusio (1), Raemy (1), Maros (2), Schelker, Laube (4), Gerbl (3), Samuel Zehnder, Willecke, Aellen, Ben Romdhane. Rumänien: Vasile (13 Paraden); Ilie (3), Stanciuc (2), Nistor (1), Cumpanici (2), Nagy (3), Rotaru (1), Grigoras (2), Racotea, Sadoveac, Tarita (5/4), Caba, Constantina, Dedu (4), Negru (2), Ghita (2), Buzle (4). Bemerkungen: Schweiz ohne Röthlisberger, Küttel (beide verletzt) und Markovic (private Gründe).

«Die Mannschaft hat diese Aufgabe sehr souverän gelöst», meinte der 49-jährige Suter nach der Partie. «In der Offensive agierten wir sehr erfrischend. 37 Tore zu schiessen, ist in einem Länderspiel nicht üblich», ergänzte der scheidende Trainer. Nicht ganz happy war Suter dafür mit der Verteidigungsarbeit in der 2. Halbzeit: «Am Ende war die Verteidigung nicht mehr ganz so stabil wie zu Beginn, was aber verständlich ist.»

Baumgartners Rekord wackelt

Schmid, der alle seine 5 Siebenmeter verwandelte, brillierte neben seinen Toren immer wieder auch mit sehenswerten Anspielen an den Kreis. Dank seinen 10 Treffern steht er nun bei 1070 Toren im Nationalteam (in bislang 214 Spielen). Damit fehlen ihm nur noch 23 Treffer zum Rekord von Marc Baumgartner. Der Berner Rückraum-Shooter hatte seine 1093 Tore in 169 Spielen von 1990 bis 2004 erzielt.

Schmid und Suter im «Sportpanorama» Box aufklappen Box zuklappen Der scheidende Nationaltrainer Michael Suter und sein Nachfolger Andy Schmid sind am Sonntagabend um 18:00 Uhr in der Sendung «Sportpanorama» auf SRF zu Gast.

Es deutet alles darauf hin, dass Schmid Baumgartners Marke zum Abschluss seiner Nati-Karriere noch knacken wird. Falls nicht bereits am Yellow Cup, dann wohl in der EM-Vorrunde. Nach dieser Saison wird der 40-jährige Schmid Suter als Coach des Nationalteams ablösen.

Im zweiten Donnerstagsspiel am Yellow Cup setzte sich Argentinien gegen Bosnien-Herzegowina mit 32:23 (15:14) durch.