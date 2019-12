Die Schweizer Mountainbikerin hat im Trainingslager in North Carolina mehrere schwere Verletzungen erlitten.

Im Training in den USA

Kurz vor Weihnachten ist Jolanda Neff während einer Trainingsfahrt im US-amerikanischen Bundesstaat North Carolina bei hoher Geschwindigkeit gestürzt. Die 26-jährige Ostschweizerin musste darauf mit einem Milzriss, einer gebrochenen Rippe sowie einer kollabierten Lunge ins Spital gebracht werden.

«Ich habe in der Abfahrt eine Kurve falsch eingeschätzt, kam vom Weg ab und fiel über den Lenker hinweg in einen Haufen Baumstämme. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte», erklärte Neff in einem Communiqué ihres Ausrüsters.

Aus dem Spital entlassen

Nach 3 Nächten stationärer Behandlung konnte Neff das Spital mittlerweile wieder verlassen. Es bleibt jedoch unklar, welchen Einfluss die schweren Verletzungen auf Neffs Vorbereitungen auf die Olympia-Saison 2020 haben werden.