Erstmals seit 20 Jahren findet 2021 wieder eine Tour de Suisse der Frauen statt. SRF überträgt die beiden Etappen am 5. und 6. Juni live aus Frauenfeld. Ab 6. Juni sind die traditionelle Landesrundfahrt der Männer und die Magazinsendung «Veloclub» live im Programm.

Ab Samstagmittag an 9 Tagen

Legende: Radsport-Experte bei SRF Sven Montgomery. SRF

Nach 20 Jahren ist es soweit: Die Schweizer Frauen-Rundfahrt kehrt in den Radsportkalender zurück. Die neu lancierte Tour de Suisse Women findet erstmals am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Juni, in Frauenfeld statt.

Schweizer Radio und Fernsehen überträgt beide Etappen als Livestream mit Ticker auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

Livekommentar des Duos Jaggi/Montgomery

Die 84. Tour de Suisse der Männer beginnt am Sonntag, 6. Juni, mit einem Einzelzeitfahren in Frauenfeld. Am darauffolgenden Sonntag endet die Rundfahrt mit der Königsetappe über den Furka-, Grimsel- und Sustenpass.

Schweizer Radio und Fernsehen überträgt wie gewohnt täglich live im TV auf SRF zwei beziehungsweise SRF info. Claude Jaggi und SRF-Experte Sven Montgomery kommentieren sowohl die Rundfahrt der Männer als auch der Frauen.

Bild 1 / 2 Legende: Der Mann am Mikrophon Claude Jaggi begleitet durch die Tour de Suisse als Live-Kommentator. SRF Bild 2 / 2 Legende: Olivier Borer Er führt als Moderator durch das tägliche Magazin «Veloclub». SRF

«Veloclub» mit Olivier Borer und prominenten Gästen

Olivier Borer führt ab Sonntag, 6. Juni, durch die Liveübertragungen und den anschliessenden «Veloclub» – gemeinsam mit prominenten Gästen wie den Olympiasiegern Fabian Cancellara (6. Juni, Frauenfeld) oder Bernhard Russi (13. Juni, Andermatt).

Im «Veloclub» spricht der Moderator mit den Prominenten über die Etappe des Tages und liefert zusammen mit SRF-Experte Montgomery die Analysen zum Renngeschehen. Interviews mit den Radstars, Hintergründe aus dem Tour-Alltag und Radsport-Rubriken runden das Magazin zur Tour de Suisse ab.