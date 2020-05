Am Samstag auf SRF zwei

Legende: Dreht nach dem Tor zum 4:1 gegen Slowenien jubelnd ab Julian Walker. Keystone

Wegen der Corona-Pandemie fällt die Eishockey-WM 2020 in Zürich und Lausanne aus. Anstelle der ursprünglich geplanten Liveübertragungen lässt SRF legendäre WM-Momente aufleben.

In der zweiten Sendung vom Samstag, 9. Mai (15:40 Uhr auf SRF zwei), schauen wir zurück auf die beiden Vorrunden-Partien gegen Slowenien und Dänemark an der WM 2013 zurück. Es wartet beispielsweise die grosse Show von Denis Hollenstein, der gegen Slowenien 2 Tore und 2 Assists zum Sieg beisteuerte.

Oder die gnadenlose Effizienz der Schweizer im Powerplay im Spiel gegen Dänemark, als 3 der 4 Überzahlsituationen in Tore umgemünzt werden konnten. Moderiert wird die Sendung von Daniela Milanese.

TV-Programmübersicht: «Legendäre WM-Momente» im Eishockey Montag, 11.5.

14:30 bis 16:55 Uhr,

SRF zwei



WM 2013, Vorrunde

Schweiz vs. Norwegen

& Weissrussl.

Moderation: D.Milanese Dienstag, 12.5.

20:10 bis 22:00 Uhr,

SRF zwei WM 2013, Viertelfinal,

Schweiz – Tschechien

Moderation: J.Billeter

SRF-Experte: M.Rottaris

Studiogast: M.Seger Mittwoch, 13.5.

20:10 bis 22:05 Uhr,

SRF zwei WM 2013, Halbfinal,

Schweiz – USA

Moderation: J.Billeter

SRF-Experte: M.Rottaris

Studiogast: R.Suri Donnerstag, 14.5.

14:30 bis 16:55 Uhr,

SRF zwei WM 2013, Final,

Schweiz – Schweden

Moderation: D.Milanese Freitag, 15.5.

14:30 bis 16:55 Uhr,

SRF zwei WM 2018, Vorrunde

Schweiz vs. Österreich

& Slowakei

Moderation: A.Fetscherin Samstag, 16.5.

15:50 bis 18:10 Uhr,

SRF zwei WM 2018, Vorrunde

Schweiz vs. Tschechien

& Weissrussl.

Moderation: A.Fetscherin Montag, 18.5.

14:30 bis 16:55 Uhr,

SRF zwei WM 2018, Vorrunde

Schweiz vs. Russland,

Schweden & Frankreich

Moderation: A.Fetscherin Dienstag, 19.5.

20:10 bis 22:00 Uhr,

SRF zwei WM 2018, Viertelfinal,

Finnland – Schweiz

Moderation: L.Studer

SRF-Experte: M.Rottaris

Studiogast: R.Diaz Mittwoch, 20.5.

20:10 bis 22:00 Uhr,

SRF zwei WM 2018, Halbfinal,

Kanada – Schweiz

Moderation: L.Studer

SRF-Experte: M.Rottaris

Studiogast: P.Fischer Donnerstag, 21.5.

14:30 bis 16:50 Uhr,

SRF zwei WM 2018, Final,

Schweden – Schweiz

Moderation: A.Fetscherin

Im ersten Teil der WM-Rückschauen war Nino Niederreiter im Studio. Mit ihm zusammen schwelgten wir in Erinnerungen an die Vorrundensiege gegen Schweden, Kanada und Tschechien an der WM 2013.