«Best Talent» Baba Shrimps singt SRF-Song zu Pyeongchang 2018

Das SRF 3-«Best Talent» Baba Shrimps liefert den SRF-Song zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang.

Vom 9. bis 25. Februar 2018 blickt die Sportwelt nach Pyeongchang. Für die Sportfans in der Schweiz berichtet Schweizer Radio und Fernsehen im Februar umfassend von den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Den musikalischen Rahmen der Olympia-Berichterstattung in TV, Radio und Onlinemedien bildet der Song «Hurry Hurry» von Baba Shrimps.

Förderung von aufstrebenden Schweizer Musikern

Bei der Auswahl des Songs setzte SRF auf talentierte Schweizer Musiker. Deshalb lud Schweizer Radio und Fernsehen vier SRF 3-«Best Talents» dazu ein, je einen selbst komponierten Song einzureichen. Eine Jury aus Medaillengewinnern der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi sowie SRF-Fachpersonen aus Musik, Sport und Marketing bestimmte «Hurry Hurry» von Baba Shrimps in einem Blind-Voting als Siegertitel. Heute Morgen feierte der Song auf Radio SRF 3 und Radio SRF 1 Premiere. In der SRF 3-Morgensendung waren Baba Shrimps zu Gast und spielten ihre Eigenkomposition live.

«Chance, sich einem breiten Publikum zu präsentieren»

Mit dem Musikförderpreis «Best Talent» zeichnet Radio SRF 3 aufstrebende Schweizer Musiker aus. Jeden Monat stellt der Radiosender in «SRF 3 punkt CH – Schweizer Musik. 100%» einen Monatssieger vor und bietet diesem im Rahmen weiterer Sendungen eine prominente Plattform. Bei den Swiss Music Awards küren Jury und Publikum zudem einen Jahressieger.

Sänger und Gitarrist Adrian Kübler, Keyboarder Luca Burkhalter sowie Schlagzeuger Moritz Vontobel sind Baba Shrimps, SRF 3-«Best Talent» des Monats März 2014. Adrian Kübler: «Im Song geht’s um den alles entscheidenden Wettkampfmoment, in dem die Sportlerinnen und Sportler ihr ganzes Können und ihre ganze Energie abrufen müssen. Mit den Olympischen Winterspielen verbinden wir unvergessliche Erinnerungen an grosse Schweizer Sportmomente. Auch 2018 werden wir wieder mitfiebern. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass wir die Emotionen in Radio und TV für einmal mit unserem eigenen Song befeuern können.»

Michael Schuler, Leiter Fachredaktion Musik bei SRF: «Wir suchten einen Song, der das Potenzial zum Ohrwurm hat, zur SRF-Hymne für den Event werden kann und gleichzeitig die spezielle Atmosphäre und das Völkerverbindende der Olympischen Winterspiele transportiert. All das bringt ‘Hurry Hurry‘ mit. Ganz besonders freut mich, dass mit Baba Shrimps eine aufstrebende Schweizer Band die Chance erhält, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.»

Hier geht es zum Song «Hurry Hurry» von Baba Shrimps: www.srf3.ch.