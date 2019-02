Die europäischen Klubwettbewerbe starten in die K.o.-Phase. Am Mittwoch, 13. Februar, überträgt Schweizer Radio und Fernsehen das CL-Achtelfinal-Hinspiel zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund live auf SRF zwei.

Am Donnerstag, 14. Februar, sind die Schweizer Fussballfans auf SRF zwei live dabei, wenn der FC Zürich im heimischen Letzigrund den SSC Napoli zum 1/16-Final-Hinspiel in der Europa League empfängt.

CL und EL auf SRF zwei Mittwoch,

13.02.2019

00:00 Uhr «Champions League – Goool»Die Magazinsendung «Champions League – Goool» bietet um 00.00 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Rundumservice zum aktuellen Champions-League-Spieltag mit allen Toren der Achtelfinal-Spiele vom Dienstagabend. Mittwoch,

13.02.2019

00:15 Uhr Re-Live-Spiel: Manchester United - Paris Saint-Germain

Das zeitversetzte Re-Live-Angebot umfasst das komplette Top-Spiel vom Dienstag, 12. Februar 2019, in voller Länge inklusive Kommentar und kann bis zu 72 Stunden nach der Erstausstrahlung individuell auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App abgerufen werden. Mittwoch,

13.02.2019

18:30 Uhr

Livespiel: Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Um 21.00 Uhr spielt Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund – live auf SRF zwei. Ab 18.30 Uhr blicken Moderator Rainer Maria Salzgeber und SRF-Experte Peter Knäbel auf die Achtelfinal-Spiele vom Dienstag zurück. Nach dem Livespiel sind alle Tore und die besten Szenen von Ajax Amsterdam gegen Real Madrid im Programm. Donnerstag,

14.02.2019

20:30 Uhr

Livespiel: FC Zürich - Napoli

Im 1/16-Final-Hinspiel der Europa League empfängt der FC Zürich denSSC Napoli im Letzigrund – live zu sehen auf SRF zwei. Donnerstag,

14.02.2019

23:00 Uhr

«Europa League – Goool»Die Magazinsendung «Europa League – Goool» bietet am Donnerstagum 23.00 Uhr den Rundumservice zur Europa League mit den bestenSpielen und Toren der 1/16-Final-Hinspiele.

Warum kann SRF nur jeweils am Mittwoch ein Livespiel der UEFA Champions League zeigen?

Das frei empfangbare Service-public-Paket aus Livespielen, Re-Live- und Highlight-Berichterstattung ist aussergewöhnlich in Europa: In England und Frankreich sind die UEFA Champions League und die UEFA Europa League seit Jahren nur noch gegen Bezahlung zu sehen. In Deutschland, Österreich und Spanien ist die Königsklasse seit der Saison 2018/19 ebenfalls vollständig hinter Bezahlschranken verschwunden. Gleichzeitig weckt der wachsende Pay-TV-Markt auch in der Schweiz immer mehr Begehrlichkeiten nach exklusiven Ausstrahlungsrechten.

Und dabei ist klar: Die SRG verfügt über ein begrenztes Budget, das sie effizient und zielgerichtet im Sinne der Gebührenzahler einsetzt. Deshalb hat die SRG nur ein reduziertes Rechtepaket zu einem im Vergleich zu den Vorjahren reduzierten Preis erwerben können.

Warum zeigt SRF die Highlights (alle Spiele, alle Tore) der Dienstagsspiele sowie jeweils ein Re-Live-Spiel vom Dienstag nach Mitternacht auf SRF zwei?

Neben den Liverechten an einem Champions-League-Spiel pro Mittwoch verfügt Schweizer Radio und Fernsehen über umfassende Rechte in der Nachberichterstattung. Dazu gehört auch die Möglichkeit,

sämtliche Highlights (alle Spiele, alle Tore) vom Dienstagabend ab Mitternacht zu zeigen sowie Dienstagsspiele der UEFA Champions League ab Mitternacht in voller Länge auszustrahlen.

Von diesem Recht macht SRF Gebrauch: SRF offeriert seinen Zuschauerinnen und Zuschauern sowohl die Highlights mit allen Spielen und allen Toren als auch ein komplettes Topspiel vom Dienstagabend im Free-TV – und das so schnell wie vertragsrechtlich möglich.