Am Mittwoch, 24. Oktober, ist Lucien Favres Dortmund live im Programm. Tags darauf gibt es den FCZ live.

So sendet SRF in der Saison 2018/19

Schweizer Radio und Fernsehen berichtet weiterhin live über die beiden wichtigsten Wettbewerbe im europäischen Klubfussball. In der Saison 2018/19 zeigt SRF jeweils mittwochs ein Livespiel der Champions League und donnerstags ein Livespiel der Europa League exklusiv im Free-TV.

CL und EL auf SRF zwei Mittwoch,

24.10.2018

00.00 Uhr «Champions League – Goool»

Die Magazinsendung «Champions League – Goool» bietet am Dienstag um 00.00 Uhr den Rundumservice zum aktuellen Champions-League-Spieltag mit allen Spielen und allen Toren vom Dienstagabend. Mittwoch,

24.10.2018

00.35 Uhr Re-Live-Spiel: BSC Young Boys - Valencia

Das zeitversetzte Re-Live-Angebot umfasst das komplette YB-Spiel vom Dienstag, 23. Oktober 2018, in voller Länge inklusive Kommentar und kann bis zu 72 Stunden nach der Erstausstrahlung individuell auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App abgerufen werden. Mittwoch,

24.10.2018

18.30 Uhr Livespiel: Borussia Dortmund – Atlético Madrid

Um 21.00 Uhr spielt Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid – live auf SRF zwei. Ab 18.30 blicken Moderator Rainer Maria Salzgeber und SRF-Experte Peter Knäbel ausführlich auf das Vorabendspiel BSC Young Boys gegen Valencia sowie auf die besten Szenen der übrigen Partien vom Dienstag, 23. Oktober, zurück.

Mittwoch,

24.10.2018

23.00 Uhr «Champions League – Goool»

Die Magazinsendung «Champions League – Goool» bietet am Mittwoch um 23.00 Uhr den Rundumservice zum aktuellen Champions-League-Spieltag mit allen Spielen und allen Toren vom Mittwochabend. Donnerstag,

25.10.2018

18.55 Uhr Livespiel: FC Zürich – Bayer Leverkusen

Im dritten Gruppenspiel der Europa League empfängt der FC Zürich Bundesligist Bayer Leverkusen – live auf SRF zwei. Donnerstag,

25.10.2018

23.00 Uhr «Europa League – Goool»

Die Magazinsendung «Europa League – Goool» bietet am Donnerstag um 23.00 Uhr den Rundumservice zur Europa League

mit den besten Spielen und Toren der aktuellen Runde.



Warum zeigt SRF nicht alle Champions-League-Spiele des BSC Young Boys live?

Als Veranstalterin der Uefa Champions League bestimmt allein die Uefa die zu erwerbenden Rechte. Die für die Champions-League-Saisons 2018/19 bis 2020/21 ausgeschriebenen Ausstrahlungsrechte sahen klar definierte Pakete vor. Auf die Ausgestaltung dieser Rechtepakete hatte die SRG keinen Einfluss.

Die SRG verfügt über ein begrenztes Budget, das sie effizient und zielgerichtet im Sinne der Gebührenzahler einsetzt. Deshalb hat die SRG nur ein reduziertes Rechtepaket zu einem im Vergleich zu den Vorjahren reduzierten Preis erwerben können.

Warum zeigt SRF die Highlights (alle Spiele, alle Tore) der Dienstagsspiele sowie jeweils ein Re-Live-Spiel vom Dienstag ab Mitternacht auf SRF zwei?

Neben den Liverechten an einem Champions-League-Spiel pro Mittwoch verfügt Schweizer Radio und Fernsehen über umfassende Rechte in der Nachberichterstattung. Dazu gehört auch die Möglichkeit, sämtliche Highlights (alle Spiele, alle Tore) vom Dienstagabend ab Mitternacht zu zeigen sowie Dienstagsspiele der Uefa Champions League ab Mitternacht in voller Länge auszustrahlen.

Von diesem Recht macht SRF Gebrauch: SRF offeriert seinen Zuschauerinnen und Zuschauern sowohl die Highlights mit allen Spielen und allen Toren als auch ein komplettes Topspiel vom Dienstagabend im Free-TV – und das so schnell wie vertragsrechtlich möglich.