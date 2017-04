Fast eine halbe Million sahen die Meister-Entscheidung

Beim sechsten und entscheidenden Finalspiel zwischen dem SC Bern und dem EV Zug waren zu Spitzenzeiten 432'000 Zuschauer live auf SRF zwei dabei.

Im Durchschnitt waren am Ostermontag beim entscheidenden Playoff-Spiel zwischen dem EV Zug und dem SC Bern 314‘000 Personen aus der Deutschschweiz bei SRF zwei zugeschaltet. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 18,2 Prozent.

Insgesamt strahlte SRF zwei im Jahr 2017 18 Playoff-Partien der National League A aus. Diese 18 Livespiele erreichten erfreuliche Einschaltquoten: Durchschnittlich 197‘000 Deutschschweizer Eishockeyfans schalteten ab den Playoff-Viertelfinals SRF zwei ein, was einem Marktanteil von 13,3 Prozent entspricht.

Saison 2017/18: SRF wieder mit Komplettservice und Playoffs live

Am 8. September 2017 startet die National League A in die Saison 2017/18 – und SRF ist ab dem ersten Spieltag wieder mit dem gewohnten Komplettservice dabei. Wie bis anhin sehen die eishockeybegeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer bei SRF die Highlights aller Spiele der Regular- und der Playoff-Saison. Und auch in der Saison 2017/18 zeigt SRF ab Playoff-Start wieder ein Spiel pro Runde live.