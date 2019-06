Legende: Das Kommentatorenteam Von links nach rechts: Sascha Ruefer, Matthias Sempach, Stefan Hofmänner, Adrian Käser, Marcel Melcher und Jörg Abderhalden. SRF

2018 zeigte Schweizer Radio und Fernsehen zusätzlich zum jährlichen Schwingfest im TV erstmals sieben ausgewählte Schwingen als Livestream. Nun baut SRF die Liveberichterstattung abermals aus. In der Saison 2019 sind auf den SRF-Onlineplattformen und im Fernsehen insgesamt zwölf Schwingfeste im Programm.

Schwingen live von Juni bis August

Neu überträgt Schweizer Radio und Fernsehen alle fünf Teilverbands- und alle sechs Bergkranzfeste ganztags live auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Eine punktuelle TV-Berichterstattung ist ebenfalls geplant. So sind etwa die Schlussgänge sämtlicher Teilverbands- und Bergkranzfeste im Fernsehen zu sehen – entweder live oder als Aufzeichnung.

Der Startschuss fällt mit dem Stoos-Schwinget. SRF überträgt das Bergkranzfest am Montag, 10. Juni, ab 08.10 Uhr im Livestream sowie ab 13.50 Uhr live auf SRF zwei.

Der Höhepunkt der Saison 2019 ist das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Die Wettkämpfe finden am Wochenende vom 24./25. August in Zug statt. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt wie gewohnt vom Anschwingen am Samstagmorgen bis zum Schlussgang am Sonntagnachmittag live im TV auf SRF zwei. Das konkrete ESAF-Programm kommuniziert SRF zu einem späteren Zeitpunkt.

Wechselnde Kommentatorenduos

Kommentiert werden die zwölf Schwingfeste abwechselnd von Stefan Hofmänner und Marcel Melcher. Den Kommentatoren zur Seite stehen – ebenfalls abwechslungsweise – die SRF-Experten Adrian Käser, Jörg Abderhalden und Matthias Sempach. Beim Schwägalp-Schwinget sowie beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest kommt zudem Sascha Ruefer als Moderator zum Einsatz.

Dani Bolliger, Bereichsleiter Live bei SRF Sport: «Als Schweizer Traditionssport war Schwingen schon immer Teil des SRF-Sportprogramms. Mit den ersten Liveübertragungen im Fernsehen startete SRF Mitte der 1990er-Jahre, seither haben wir das Liveangebot stetig ausgebaut – und den Schwingsport einer immer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Programmausbau für die Saison 2019 ist der nächste logische Schritt.»