In eigener Sache

Am Freitag, 13. September, startet die Eishockeysaison 2019/20. In «eishockey aktuell» sehen die Fans der National League wie gewohnt alle wichtigen Szenen der Qualifikation. Ab den Playoffs überträgt SRF wieder live aus den Schweizer Stadien. Die Heimspiele der Nationalmannschaft und die WM 2020 in der Schweiz sind ebenfalls live im Programm.

Neu kommt Florence Schelling als SRF-Expertin zum Einsatz – im Wechsel mit den bewährten SRF-Experten Marc Reichert, Mario Rottaris, Mark Streit und Christian Weber.

Olympiabronze krönt langjährige Goaliekarriere

Florence Schelling stand 2003, im Alter von 13 Jahren, erstmals im Tor des Schweizer Nationalteams. Insgesamt bestritt sie 190 Länderspiele, nahm an elf Weltmeisterschaften und vier Olympischen Winterspielen teil. Nach dem Gewinn von WM-Bronze 2012 folgte zwei Jahre später die Krönung mit der Bronzemedaille und der Auszeichnung als wertvollste Spielerin (MVP) des Turniers bei Olympia in Sotschi.

Im Mai 2018 beendete die Zürcherin ihre Aktivkarriere, die sie als Klubspielerin über die Schweiz hinaus nach Nordamerika und Schweden führte. Heute ist sie Trainerin der Schweizer U18-Frauenauswahl. Bei SRF folgt die 30-Jährige auf Lars Weibel, der das SRF-Expertenteam aufgrund seiner Ernennung zum Direktor der Schweizer Eishockey-Nationalteams verlassen hat.

«Mehr Eishockeykompetenz geht nicht»

Zu ihrer neuen Aufgabe bei SRF sagt Florence Schelling: «Ich freue mich sehr, meine Passion fürs Eishockey mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen zu dürfen. Als frühere Torhüterin und aktuelle Trainerin kenne ich das Spiel aus verschiedenen Perspektiven, die ich nun dem TV-Publikum näherbringen darf. Dass das Eishockey so unglaublich schnell und dynamisch ist und darum keine Aktion der anderen gleicht, macht meine neue Herausforderung als SRF-Expertin umso spannender.»

Dani Bolliger, Bereichsleiter Live bei SRF Sport, sagt über die neue SRF-Expertin: «Als langjährige Keeperin des Nationalteams prägte Florence Schelling das Schweizer Fraueneishockey entscheidend mit. Sie wurde auf nationaler und internationaler Ebene mehrfach ausgezeichnet, verfügt über die Erfahrung von 15 Grossanlässen und trainiert heute die grössten Nachwuchstalente – mehr Eishockeykompetenz geht nicht.»